Karaçoban\'da okulda "Maarifin kalbinde ramazan" temalı iftar programı

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Duman ilk ve ortaokulunda "Maarifin kalbinde ramazan" temalı iftar programı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazı doğrultusunda, Ramazan ayı boyunca okullarda gerçekleştirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler kapsamında anlamlı bir iftar programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Karakurt, ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak; öğrencilerin milli ve manevi değerlerle mücehhez bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla böyle ibr organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti. Programa İlçe Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, Karaçoban İlçe Belediye Başkanı Kazım Erhan, İlçe müftüsü, kurum amirleri, okul müdürleri, veliler ve öğrencilerimiz ile birlikte şehit ve gazi yakınları da katılım sağladı.

Program kapsamında İlçe Müftüsü tarafından kaside ve ilahiler seslendirilerek dualar edildi. Ramazan ayının manevi atmosferi katılımcılara hissettirilirken, öğrencilerin milli ve manevi değerler konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlandı. Ayrıca okulun tüm koridorları ve sınıfları Ramazan ayına özel olarak süslenerek öğrencilerimizin bu mübarek ayın ruhunu okul ortamında da yaşamaları amaçlandı. Yapılan etkinliklerle birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları pekiştirildi.

Gecede ayrıca okul öğrencilerinden SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden Bala İkra Kırmızıgül için dayanışma ve destek mesajları paylaşıldı. Ramazan ayının bir gönle dokunma ve bir umudu büyütme zamanı olduğu vurgulanarak, öğrencinin tedavi sürecine destek olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

Kurulan iftar sofralarında gönüller bir olurken, program edilen dualar ve iyi dileklerin ardından sona erdi. - ERZURUM