Karadeniz'de 14 bin 297 faal dernek var - Son Dakika
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Karadeniz'de 14 bin 297 faal dernek var

13.05.2022 10:44
Karadeniz'de 14 bin 297 faal dernek var

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilde toplam 14 bin 297 adet faal dernek bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilde toplam 14 bin 297 adet faal dernek bulunuyor.

Türkiye genelinde toplam faal dernek sayısı 121 bin 981. Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ildeki toplam faal dernek sayısı ise 14 bin 981 adet. Karadeniz'de 2 bin 169 ile en çok faal dernek Samsun'da bulunurken, Samsun'u Trabzon, Ordu ve Zonguldak takip etti.

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan illerdeki faal dernek sayısı şu şekilde oldu:

Samsun (2 bin 169), Amasya (456), Sinop (431), Trabzon (1756), Ordu (1204), Zonguldak (1091), Artvin (424), Bartın (362), Bayburt (186), Bolu (660), Çorum (676), Düzce (936), Giresun (787), Gümüşhane (286), Karabük (735), Kastamonu (682), Rize (792), Tokat (664)

Öte yandan Samsun'da Ekim 2020'de 2 bin 193 olan faal dernek sayısı 2022 yılı Mayıs ayı itibariyle 2 bin 169'a düştü. - SAMSUN

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İçişleri Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karadeniz'de 14 bin 297 faal dernek var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de 14 bin 297 faal dernek var - Son Dakika
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