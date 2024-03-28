Karadeniz\'de Balıkçılar Sezonu Erken Bıraktı

Karadeniz'de balıkçılar, balık boylarının istenilen seviyede olmaması nedeniyle erken paydos yaptı. Balıkçılar, sürdürülebilen avcılığın devamı için paydos ederek, gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını söylediler.
1 Eylül 2023 tarihinde 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, sezon bitmeden avlanmayı bıraktı. Balıkçılar, denizde avcılığın azalması, mevcut balıkların boylarının da istenilen seviyede olmaması nedeniyle 15 Nisan tarihinde başlayacak olan av yasağı öncesi teknelerini limanlara çekerek, tekne ve ağ bakımları için çalışmalara başladı. Balıkçılar, palamut ve istavritten bekledikleri kadar av yapamadıklarını belirttiler.
"Sezonu bir ay erken bıraktık"
Balıkçı teknesi reisi Birol Karadeniz, artan maliyetler ve azalan avcılık nedeniyle sezonu erken bıraktıklarını söyledi. Karadeniz, "Balıklar da incelmişti ve tutmak istemedik. Bu nedenle sezonu bir ay erken bıraktık. Şimdi ağlarımızdaki tamirat işlerini yapıyoruz. Hem bu sayede Ramazan ayında vakit geçiriyoruz. Allah izin verirse bayramdan sonra bütün bakımlarımıza tam olarak başlarız" diye konuştu.
"Gelecek sezona hazırlanıyoruz"
Hacı Memiş isimli balıkçı da sezonu erken bıraktıklarını, şimdi ise tekne ve ağ bakımlarına başladıklarını kaydederek, "Bu sene palamut olmadı, istavrit az oldu. Biz de riske girmedik ve sezonu erken bıraktık. Şu an palamut ağlarının onarımını yaparak, gelecek sezon için hazırlık yapıyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU
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