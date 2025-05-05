Karadeniz Ereğli Belediyespor Şampiyonluğu Şehir Turuyla Kutladı

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta 23 yıl sonra TFF 3. Lig'e yükselen Karadeniz Ereğli Belediyespor, şampiyonluk kupasını aldıktan sonra üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Geredespor'u, Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda 3-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Karadeniz Ereğli Belediyespor, maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri ile yakınları Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın temin ettiği üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Şehir turu boyunca şampiyonluk kupasını sporseverlerle paylaşan Karadeniz Ereğli Belediyespor, kentte büyük coşkuyla karşılandı. Tur boyunca kent merkezinde toplanan taraftarlar, "İşte Ereğli, işte şampiyon" tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

Şehir genelinde eflatun-beyaz bayraklar ve flamalarla kutlamalar yapıldı.