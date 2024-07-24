Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ücretsiz taşınma uygulamasına son verilecek - Son Dakika
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ücretsiz taşınma uygulamasına son verilecek

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde ücretsiz taşınma uygulamasına son verilecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Baki Karaarslan, aldıkları karar gereği 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren şehit aileleri ve gaziler harici 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların ücretsiz taşınma uygulamasına son verileceğini açıkladı.

24.07.2024 11:13  Güncelleme: 11:14
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Baki Karaarslan, aldıkları karar gereği 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren şehit aileleri ve gaziler harici 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların ücretsiz taşınma uygulamasına son verileceğini açıkladı.

Karadeniz Ereğli'de 1 Ağustos tarihinden itibaren halk otobüslerinde 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlardan ücret alınmaya başlanacak. Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Baki Karaarslan, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi;

"Yaklaşık 10 yıl önce uygulamaya başlanan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımıza şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat etme uygulaması son yıllarda uygulanması mümkün olmayan bir hale gelmiştir. Kdz. Ereğli ilçemizin merkez nüfusu 120 bin iken, köylerle birlikte toplam nüfusumuz 176 bin civarındadır. Kdz. Ereğli S.S. 92 Nolu Çilek Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne üye şehir içi yolcu taşımacılığını yapan otobüslerimizin aylık taşıdığı ücretsiz yolcu sayısı ise 156 bin adettir. Son yıllarda akaryakıt, araç bakım, yedek parça, lastik, sigorta, kasko ve benzeri giderlerdeki fahiş artışlar bizleri bu yükü kaldıramayacak duruma getirmiştir. Araç sahiplerimiz vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumu ve belediyeye borçlarını ödeyememekte, hesaplarına haciz konulmaktadır. Bazı araç sahiplerimiz araçlarının bakımlarını yaptıramayacak duruma gelmiştir. Ücretsiz olarak taşıdığımız yolcu sayısı bizlere aylık ortalama araç başına 30 bin TL gibi bir yük getirmektedir. Ücretsiz yolcu taşımacılığı karşısında devletimizin bize sağladığı destek ise araç başı 2 bin 700 TL'dir.

Araç sahiplerimiz 10 yıldır her türlü fedakarlığı göstermesine rağmen, gerekli desteği bulamadığı gibi artan maliyetler karşısında her geçen ay zararımızın boyutu büyümekte ve şehir içi yolcu taşımacılığı sürdürülemez bir hale gelmiştir. Alaplı-Ereğli, Ormanlı-Ereğli, Kandilli-Ereğli arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüsler 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızdan ücret alırken, onların getirdiği yolcuyu da bizler ücretsiz taşımak durumunda kalıyoruz. Yaşadığımız ekonomik şartlar nedeniyle S.S. 92 Nolu Çilek Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin tüm üyelerinin aldığı karar doğrultusunda 01 Ağustos 2024 tarihi itibariyle Şehit Aileleri ve gazilerimiz haricinde ki 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızın ücretsiz taşınması uygulamasına son vermek zorunda kalıyoruz. Tüm halkımızın bizi anlayışla karşılayacağına inanıyor, Kdz. Ereğli'de şehir içi yolcu taşımacılığını en iyi şekilde yapmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ücretsiz taşınma uygulamasına son verilecek - Son Dakika

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