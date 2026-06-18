Karadeniz Ereğli'nin kurtuluşunun 106. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'nin kurtuluşunun 106. yılı coşkuyla kutlandı

18.06.2026 17:09  Güncelleme: 18:26
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karadeniz Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, kurtuluş mücadelesinin kahramanları anıldı. Programın ardından, ilçenin savunulmasında önemli rol üstlenen isimlerin büstlerine kırmızı karanfiller bırakıldı.

Kutlama Komitesi tarafından organize edilen program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanvekili Çetin Yiğit, ilçenin kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümünü gurur, minnet ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, Karadeniz Ereğli halkının bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kararlılık ve vatan sevgisinin tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi.

Program kapsamında Şehitler Anıtı ile Karadeniz Ereğli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nde görev alan ve ilçenin savunulmasında önemli rol üstlenen 12 ismin İnönü Parkı'ndaki büstlerine çiçek bırakıldı.

Törene, Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yücel Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karadeniz Ereğli'nin kurtuluşunun 106. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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