Karadeniz İstişare Toplantısı Yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Toplantıya Karadeniz Bölgesi'ndeki Oda ve Borsa Başkanları yoğun katılım gösterdi.

Toplantıda, küresel ekonomide yaşanan ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisine etkileri, il ve ilçelerde karşılaşılan ekonomik sıkıntılar, iş dünyasının beklentileri ile sektörel talepler ele alındı.

İstişare toplantısına Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe de katıldı. Bölgesel kalkınma ve yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Altuntepe, Safranbolu iş dünyasının sorun ve beklentilerini dile getirdi.

Başkan Altuntepe, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bölgemizin ekonomik potansiyelini artırmak ve üyelerimizin karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla bu tür istişare toplantılarını oldukça önemsiyoruz. TOBB çatısı altında bir araya gelmek, ortak akılla ilerlememizi sağlıyor" dedi.

Toplantı sonunda katılımcı başkanlar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak çözüm önerilerini TOBB yönetimine iletti. - KARABÜK