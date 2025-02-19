Karagöl Kış Masalı: Kartopu ve Kardan Adam Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karagöl Kış Masalı: Kartopu ve Kardan Adam Keyfi

Karagöl Kış Masalı: Kartopu ve Kardan Adam Keyfi

Çubuk Karagöl, kar yağışıyla beyaz örtüye bürünerek ziyaretçilere kış keyfi sunuyor.

19.02.2025 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın doğal güzelliklerinden biri olan Çubuk Karagöl, kar yağışıyla birlikte beyaz bir örtüye büründü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, doğanın eşsiz manzarası eşliğinde kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı.

Kar yağışıyla birlikte muhteşem bir manzaraya kavuşan Karagöl, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı. Karın yağdığını öğrenen birçok kişi sabahın erken saatlerinde bölgeye gelerek doğayla iç içe vakit geçirdi.

Karagöl'ün doğasını görmek ve kar keyfi yapmak için gelen Andaç Ünal, bölgeye sık sık geldiğini belirterek, "Buraya doğanın ve tabiatın güzelliğini görmek için geldim. Kar yağdığını duyunca arkadaşımı da alıp hemen geldik. Burası ikinci ya da üçüncü gelişim. Çok keyifli bir ortam var, temiz ve sakin. Kartopu oynadık, eğlendik, şimdi de oturup manzaranın tadını çıkarıyoruz" dedi.

Karagöl'ün doğallığını ve sakinliğini seven Cansu Tören, kış manzarasını görmek için geldiğini söyleyerek, "Burası benim ikinci gelişim. Kar yağdığını duyunca arkadaşımla hemen geldik. Yabani hayvanları da görmek istiyorduk ama maalesef denk gelemedik. Burası gerçekten çok keyifli bir yer, şehirden kaçmak isteyenler için harika bir nokta. Kartopu oynadık, çok eğlendik. Kardan adam yapmayı planlıyorduk ama zaman yetmeyecek gibi görünüyor. Uzun zamandır kar görmemiştim, gerçekten özlemişim" ifadelerini kullandı.

Sabah kar yağışı haberini alır almaz Karagöl'e geldiklerini belirten Aziz Akdemir ise "Biz merkezde oturuyoruz, oraya kar yağmadığı için buraya geldik. Normalde yaz aylarında piknik yapmak için geliyoruz ama karın keyfi bambaşka. Sabah haberini aldık, hemen yola çıktık. Kardan adam yapmaya başladık, kartopu oynadık ve birbirimizi kara gömdük. Gerçekten çok eğlenceli bir gün geçiriyoruz" diye konuştu.

Karagöl, doğaseverler için her mevsim ayrı bir güzellik sunarken, kar yağışıyla birlikte adeta bir kış masalına dönüştü. Bölgeyi ziyaret edenler, temiz havada vakit geçirerek ve doğayla iç içe eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Hava Durumu, ankara, Turizm, Yerel, Yaşam, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karagöl Kış Masalı: Kartopu ve Kardan Adam Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 18 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 18 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
09:30 Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 22:41:26. #1.13#
SON DAKİKA: Karagöl Kış Masalı: Kartopu ve Kardan Adam Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.