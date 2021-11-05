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Karahisar'ı susuzluktan kurtaran 'Kadınanalar' kadınlar tarafından yad edildi - Son Dakika

Karahisar'ı susuzluktan kurtaran 'Kadınanalar' kadınlar tarafından yad edildi

05.11.2021 19:54

Karahisar'ı susuzluktan kurtaran 'Kadınanalar' kadınlar tarafından yad edildi Kadınlar 'Kadınanaların' izinde Kadınanalar'ın bir şehri susuzluktan nasıl kurtardıklarının öyküsü herkesi duygulandırdı 1300'lü yılarda Afyonkarahisar'a Kadınanalar tarafından getirilen su halen bazı...

Karahisar'ı susuzluktan kurtaran 'Kadınanalar' kadınlar tarafından yad edildi

Kadınlar 'Kadınanaların' izinde

Kadınanalar'ın bir şehri susuzluktan nasıl kurtardıklarının öyküsü herkesi duygulandırdı

1300'lü yılarda Afyonkarahisar'a Kadınanalar tarafından getirilen su halen bazı noktalarda kullanılıyor

AFYONKARAHİSAR - 1300'lü yıllarda Afyonkarahisar'a gelerek, kentin bugün dahi bazı noktalarında kullanılan içme suyunun getirilmesini sağlayan Kadınana kardeşler, gerçekleştirilen anma töreni ile yad edildi.

Tarihi kayıtlara göre, Kadınanalar, Moğollar tarafından öldürülen Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad bin Feramuz (Alaeddin Keykubat III)'ün kızlarıdır. Moğol tehlikesinden kurtulmak amacıyla, Konya'dan Afyonkarahisar'a kaçan Melek Peyker, Naime Gevher ve Asiye adlarındaki üç kız kardeş, sadık adamları Ömer Ağa ve yardımcılarının eşliğinde salimen Afyonkarahisar'a gelip burada yerleşirler. Beraberlerinde getirdikleri hazineleri Afyonkarahisar halkı için hayır hizmetlerine adayan üç kız kardeş, halkın büyük sevgi ve saygısını kazanırlar ve Kadınanalar olarak adlandırılırlar.

Kadınanalar'ın yaptıkları sayısız iyilik ve hizmetlerin içerisinde en büyüğü kuşkusuz bu gün bile kent halkı tarafından beğenilerek içilen Kadınana memba suyunu kente kapalı kanallar içinde getirmeleridir.

"Bir kadın olarak bunları öğrenince mutlu oldum"

Kadınanaların yaptıkları bu hizmetlerin hatırlanması ve yad edilmeleri için bugün kadın dayanışma örgütleri ve dernekleri tarafından kent merkezindeki Kadınana Türbesi önünde bir anma töreni gerçekleştirildi. Anma töreninde Kadınanaların yaptıkları hizmetleri ve hayırları öğrenen bazı kadınlar duygusal anlar yaşarken, aynı zamanda bir kadın olarak da onların yaptıklarının gururunu yaşadılar.

Törene katılan Mine Varol isimli kadın, Kadınanalar'ın yaptıklarını kulaktan doğma bilgiler ile bildiklerini ancak yapılan törende bu hizmetleri daha iyi anladıklarını ifade ederek, "Kadınana Türbesi hakkında bilgimiz yoktu, ama şuan bir çok şeyi öğrenmiş olduk. Bir kadın olarak bunları öğrenince mutlu oldum. Kadınlar çok şiddete uğradı bence. Bu büyük bir ders. Bu kadınların dünyada ne kadar etkili olduğunu gösteriyor" dedi.

"Allah razı olsun onlardan güzel hizmetlerde bulunmuşlar"

Bir başka anma törenine katılan Arife Boysal isimli bir kadın ise, sivil toplum örgütü üyesi ise, Kadınanalara halen dahi dua edildiğini anımsatarak şunları söyledi:

"Kadınananın şehre neler yaptığını biliyorduk. Çok mutlu olduk, Allah razı olsun onlardan güzel hizmetlerde bulunmuşlar. Bir kadının istediğinde gayretle, azimle her şeyi yapabileceğini gösteriyor. Bu onur ve gurur verici."

Türbede yapılan törenin ardından kadınlar, Kadınanaların Kışlacık köyü civarından buldukları ve satın aldıkları su kaynağını görmek için otobüslerle bölgeye hareket etti.

Karahisar'ı susuzluktan kurtaran 'Kadınanalar' kadınlar tarafından yad edildi
Karahisar'ı susuzluktan kurtaran 'Kadınanalar' kadınlar tarafından yad edildi
Karahisar'ı susuzluktan kurtaran 'Kadınanalar' kadınlar tarafından yad edildi
Karahisar'ı susuzluktan kurtaran 'Kadınanalar' kadınlar tarafından yad edildi

Alaeddin Keykubat, Karahisar, Selçuklu, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karahisar'ı susuzluktan kurtaran 'Kadınanalar' kadınlar tarafından yad edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karahisar'ı susuzluktan kurtaran 'Kadınanalar' kadınlar tarafından yad edildi - Son Dakika
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