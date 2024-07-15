Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika
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Yerel

Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi

Karaman\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında Karaman'da düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve protokol üyeleri, Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılan ziyarette Vali Sarıibrahim, 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde milletin zaferini kutladı ve şehitleri anarak vatanın birlik ve beraberliği için dua etti.

15.07.2024 12:53  Güncelleme: 13:01
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 8'inci yılı sebebiyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Karaman'da şehitlikler ziyaret edildi.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunup vatanın birliği ve dirliği için dua edilen şehitliklerde Vali Sarıibrahim ile il protokolü şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretinde gazetecilere açıklamada bulunan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, bu yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci seneyi devriyesi olduğunu söyledi.

"Fetullahçı terör örgütünün devletimizin çeşitli kademelerine sızarak 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen hain darbe girişimine teşebbüs etmiştir diyen Sarıibrahim, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, aziz milletimizin ve güvenlik güçlerimizin güçlü iradesi sayesinde kazanılan "Milletin Zaferi"nin sekizinci yıl dönümündeyiz. Tarihini kendi yazan, Kut'ül Amare'de, Çanakkale'de, Dumlupınar'da zaferi ilmek ilmek dokuyan milletimiz, 20. asrın başında emperyalistlere ne cevap verdiyse aynı cevabı 15 Temmuz gecesi de vermiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Şerife Bacıyı, Maraşlı Sütçü İmam'ı, Erzurumlu Nene Hatunu bağrından çıkaran Anadolu toprakları; 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i, henüz 15' inde şehit olan Halil İbrahim Yıldırım'ı, "vatanı bu hainlere bırakmayacağız" diyerek şehit olan hemşehrimiz Muhammed Yalçın'ı da yine bağrından çıkarmıştır. 15 Temmuz gecesi milletimiz, erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla, her meslekten, her sosyal kesimden, her siyasi görüşten ferdiyle tüm farklılıklarını bir tarafa bırakarak Çanakkale ruhunu, İstiklal Harbi ruhunu bir asır sonra ihya etmiş, yüzyıl önce Osmanlı'ya dayatılmaya çalışılan deli gömleğini, Sevr'i bir kez daha parçalamıştır. Aziz Milletimiz, Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda, Türklerin yüzyılında Cumhurbaşkanımız önderliğinde kahraman ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımızı birlik ve beraberlik içerisinde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için yürüyüşüne ve ilerlemesine devam edecektir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; kahraman silah arkadaşlarını, 15 Temmuz ve bütün aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şehitlik ziyaretine, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan ile daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika


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