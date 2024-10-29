Karaman\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

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Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabahleyin valilik makamındaki tebrikat töreni ile başladı.

Daha sonra il protokolü törenlerin yapılacağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda geçti. Burada Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Konya Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Hacı Vehbi Şahbaz, vatandaşların bayramını kutladı. Vali Çiçekli, burada yaptığı konuşmada, Türk Milletinin bağımsızlık tutkusunun en büyük göstergesi olan Cumhuriyetin 101. yılını kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Program, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterileri, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle tamamlandı. Kutlamalarda 3. Ana Jet Üssü Komutanlığına ait üç F-16 savaş uçağı da tören geçişi yaptı.

Törene, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - KARAMAN