Karaman\'da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre\'yi anma etkinlikleri

Karaman'da, 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında "Meydan Meşkleri" programı düzenlendi.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Mehmet Fatih Çıtlak ve İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından tasavvuf musikisi eserleri seslendirildi. Böyle bir etkinliğe davet edildiği için teşekkür eden Çıtlak, "Şuurlu bir Türk Dil Bayramı konsepti içinde yer aldığımı düşünüyorum" dedi.

Geleneksel meşk kültürünün sahneye taşındığı etkinlik, izleyenlerin beğenisini topladı. Programa, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, POMEM Müdürü Ali Haydar Kılıç, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - KARAMAN