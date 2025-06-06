Karaman'da il protokolü kılınan bayram namazının ardından cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı.
Karaman il protokolü bayram namazını tarihi Aktekke Camisi'nde kıldı. Namazın ardından Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, avluda cami cemaatiyle tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - KARAMAN
Son Dakika › Yerel › Karaman'da Bayram Namazı Sonrası Protokol Üyelerinden Vatandaşlara Bayramlaşma - Son Dakika
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