Karaman’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, sabah saatlerinde valilik makamındaki tebrikat töreniyle başladı.

Daha sonra il protokolü, havanın yağışlı olması nedeniyle törenlerin yapılacağı Merkez Spor Salonu'na geçti. Burada Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Ümit Çetin, vatandaşların bayramını kutladı. Vali Hayrettin Çiçek, törende yaptığı konuşmada, "Bugün, aziz milletimizin istiklal ve istikbal uğruna verdiği eşsiz mücadelenin milli egemenlikle taçlandığı Cumhuriyetimizin 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Bugün bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, bilim ve teknolojiden savunma sanayisine kadar pek çok alanda yürütülen çalışmalarla 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. İnsanı merkeze alan, bilimi ve üretimi önceleyen, vatandaşlarımızın huzur ve refahını gözeten bir Türkiye'yi gelecek nesillere bırakmak için birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek çalışmaya devam edeceğiz. Milletçe dayanışmamızı koruduğumuz sürece ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Program, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterileri, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

Törene, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Yeni Parti Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, protokol üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.