Karaman\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Törene, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Mehmet Gavgalı, Konya Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Hacı Vehbi Şahbaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ile daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Konya Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Hacı Vehbi Şahbaz ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Buradaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - KARAMAN