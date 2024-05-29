Karaman'da İstanbul'un Fethi'nin 571. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
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Karaman'da İstanbul'un Fethi'nin 571. Yıldönümü Kutlandı

Karaman\'da İstanbul\'un Fethi\'nin 571. Yıldönümü Kutlandı

Karaman'da düzenlenen bir törenle İstanbul'un Fethi'nin 571. yıldönümü kutlandı. Karaman Lisesi tarafından Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda öğrencilerin sahnelediği 'İstanbul'un Fethi' konulu piyes büyük ilgi gördü. Kutlama programı, mehteran takımının konseriyle sona erdi. Törene Karaman Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, il genel meclis başkanı, daire müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

29.05.2024 13:54
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Karaman'da İstanbul'un Fethi'nin 571. Yıldönümü düzenlenen bir törenle kutlandı.

Karaman Lisesi tarafından Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okul müdürü Murat Baysal'ın günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşma ile devam etti. Öğrencilerinin hazırlayıp sahnelediği "İstanbul'un Fethi" konulu piyes ilgi ile izlenirken, kutlama programı mehteran takımının verdiği konser ile sona erdi.

Programa Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Genel Meclis Başkanı Tamer Yıldızbaş ile daire müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaman'da İstanbul'un Fethi'nin 571. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika

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