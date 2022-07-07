Karaman'da kurban satış ve kesim yerleri belirledi - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da kurban satış ve kesim yerleri belirledi

07.07.2022 13:27
Karaman'da kurban satış ve kesim yerleri belirledi

Karaman Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla kurban satış ve kesim alanlarını belirleyerek yapılan düzenlemelere halkın uyması çağrısında bulundu.

Karaman Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla kurban satış ve kesim alanlarını belirleyerek yapılan düzenlemelere halkın uyması çağrısında bulundu.

Kurbanlıkların temiz ve sağlıklı koşullarda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alan Karaman Belediyesi, kurban satışı ve kesimi yapılacak yerleri de açıkladı. Buna göre Karaman'da iki bölgede kurban satışı, on bir yerde de kurban kesimi yapılacak. Belediyeden yapılan açıklamada, "Mehmetbey Mahallesi 949. Sokak ile 899. Sokak arası ve Üniversite Mahallesi yeni stadyum karşısı satış alanı olarak belirlenirken, Başakşehir Mahallesi 2. TOKİ alışveriş merkezi yanındaki otopark, Elmaşehir Mahallesi 1. TOKİ alışveriş merkezi yanı, Yunuskent Mahallesi İmam-ı Azam Camii yanında araba pazarı, Alişahane Mahallesi Perşembe Pazarı'ndaki balıkçıların olduğu yer, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Pazartesi Pazarı'ndaki balıkçıların olduğu yer, Gevher Hatun Mahallesi 1812. Sokak'ta yer alan alışveriş merkezi yanı, Çeltek Mahallesi Kazalpa Meydanı, Başakşehir Mahallesi 3. TOKİ arkası 2000. Sokak yanı, 4 ve 5 TOKİ 2263 ile 2265 Sokak arasındaki alan ve Sümer Mahallesi'ndeki kapalı pazar yeri kurban kesim yerleri olarak belirlendi. Bu yerlerin dışında kurban satış ve kesim yapılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşların kurban ibadetini usulüne uygun şekilde yerine getirebilmesi için modern ve sağlıklı kesim alanları oluşturulacak" denildi. - KARAMAN

YORUMLAR
500
Selçuklu Kurban Bayramı'na hazır Selçuklu Kurban Bayramı'na hazır Kurban Bayramı'na bir gün kala pazarlıklar kızıştı Kurban Bayramı'na bir gün kala pazarlıklar kızıştı
Kaynak: İHA

Karaman Belediyesi, Kurban Bayramı, Karaman, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaman'da kurban satış ve kesim yerleri belirledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 13:35:41. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da kurban satış ve kesim yerleri belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement