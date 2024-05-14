Karaman'da Özel Eğitim Bahar Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Karaman'da Özel Eğitim Bahar Şenliği düzenlendi

Karaman\'da Özel Eğitim Bahar Şenliği düzenlendi

Karaman'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen Özel Eğitim Bahar Şenliği'nde özel öğrenciler çeşitli etkinliklerle eğlendi. Şenlikte canlı müzik, folklor gösterileri, sirk ve palyaço gösterileri yapıldı.

14.05.2024 15:57
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Karaman'da "Özel Eğitim Bahar Şenliği" düzenlendi. Şenlikte özel öğrenciler organize edilen çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenirken, renkli görüntüler yaşandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle "Özel Eğitim Bahar Şenliği" düzenlendi. "Hayatı paylaşmak için engel yok" sloganı ile Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleşen şenliğe Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve davetliler katıldı. Kortej yürüyüşüyle başlayan şenlikte canlı müzik, folklor gösterileri, sirk, illüzyon ve palyaço gösterileri ve uçurtma şenliği ile çocuklar güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Vali Sarıibrahim, özel günde mutluluklarına ortak olduğu çocuklarla yakından ilgilenirken, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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