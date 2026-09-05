Karaman\'da sahipsiz hayvanlar için yeni kararlar alındı

Karaman'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Karaman Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından sahipsiz köpeklerin toplanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile hayvan bakımevlerinin mevcut durumları hakkında Kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı. Bir önceki toplantıda alınan Kurul kararları doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda; gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların mevzuat çerçevesinde etkin şekilde yürütülmesi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik kararlar alındı.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, kurul üyesi kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.