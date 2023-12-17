Karaman\'da şehit polis aileleri ile emekli polisler düzenlenen programda bir araya geldi

Karaman'da Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Karaman Şube Başkanlığı, düzenlediği kahvaltı programında şehit polis aileleri, gaziler ve emekli polislerin aileleri ve torunlarını bir araya getirdi.

Polis evinde düzenlenen programa, Karaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tuncay Caferoğlu, Yunus Emre Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Önder Demirkollu, Sivil Toplum ve İlişkiler İl Müdürü Metin Yiğit, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş, şehit polis aileleri, emekli polisler ve dernek üyeleri ile torunları katıldı.

Programda selamla konuşmasına dua ile başlayan Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Karaman Şube Başkanı Hüsamettin Yıldırım, dernekleri ve çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Derneklerinin Türkiye genelinde 55 şubesinin olduğunu ve emektar polislerin iyi ve kötü gününde yanlarında olduklarını ifade eden Yıldırım, bugün yapılan etkinlikte gerçek amaçlarının şehit ailelerini, gazileri, emektar polisleri ve torunlarını aynı fotoğraf karesinde bir araya getirmek olduğunu söyledi. Yıldırım, bunun milli ve manevi çerçevede gerçekleştiğini, emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Program çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - KARAMAN