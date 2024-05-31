Karaman'da UMKE 13. Bölge Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Karaman'da UMKE 13. Bölge Tatbikatı Başladı

Karaman\'da UMKE 13. Bölge Tatbikatı Başladı

Karaman'da, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan 'UMKE 13. Bölge Tatbikatı' başladı. Karaman'ın Gökçe köyünde başlayan ve 3 gün sürecek tatbikata, Karaman'ın yanı sıra Konya ve Aksaray'dan toplam 90 UMKE personeli katılıyor. Tatbikatın ilk gününde senaryo gereği depremde enkaz altında kalan yaralılara müdahale edildi. Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, UMKE ekiplerinin ülkemizin büyük bir gücü olduğunu ve olaylara hızlı şekilde müdahale ettiklerini belirtti. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinde görev yapan ekiplere teşekkür ederek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

31.05.2024 09:38
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Karaman'da, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan 'UMKE 13. Bölge Tatbikatı' başladı.

Karaman'ın Gökçe köyünde başlayan ve 3 gün sürecek tatbikata, Karaman'ın yanı sıra Konya ve Aksaray'dan toplam 90 UMKE personeli katılıyor. Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in de izlediği tatbikatın ilk gününde senaryo gereği depremde enkaz altında kalan yaralılara müdahale edildi. Başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından burada bir konuşma yapan Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 6 Şubat depremlerinde görev yapan ekiplere teşekkür etti. Deprem felaketinin gerçekleştiği günlerde ekiplerin büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştığına bizzat şahit olduğunu vurgulayan Sarıibrahim, "Düzenlenen bu tatbikatlar ekiplerin birbirlerini tanımasını sağlıyor. UMKE ekipleri ülkemizin büyük bir gücü, olaylara çok canlı ve hızlı şekilde müdahale ediyorlar. Tatbikatın düzenlenmesinde emek veren herkesten Allah razı olsun. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah gani gani rahmet eylesin" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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