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Karaman İlkokulu Öğrencileri Filistin'e Yardım Etti - Son Dakika
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Karaman İlkokulu Öğrencileri Filistin'e Yardım Etti

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Zehra Galip Sumra Atatürk İlkokulu öğrencileri, Filistinli kardeşlerine destek olmak için biriktirdikleri bin 500 lirayı bağışladı. Kumbarayı harçlıklarıyla dolduran öğrenciler, yardımlarını Ermenek İlçe Müftüsü Hüseyin Ankaralı'ya teslim etti. Müftü Ankaralı, öğrencilerin duyarlı davranışını kutlayarak, toplumsal farkındalık ve dayanışma ruhunu örnek aldıklarını belirtti.

Karaman İlkokulu Öğrencileri Filistin\'e Yardım Etti
15.12.2023 - 13:44,
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde ilkokul öğrencileri okullarında oluşturdukları kumbarada biriktirdikleri bin 500 lirayı Filistin'e bağışladı.

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Zehra Galip Sumra Atatürk İlkokulu öğrencileri, İsrail'in işgali altında olan Filistinli kardeşlerine destek olmak için okullarında kumbara oluşturdu. Kumbarayı aldıkları harçlıklarla dolduran öğrenciler topladıkları bin 500 Türk Lirasını Okul Müdürü Mustafa Kemal Karakaya ve Rehberlik Öğretmeni Yusuf Ziya Koçak ile birlikte Ermenek İlçe Müftüsü Hüseyin Ankaralı'ya teslim etti.

Öğrencileri makamında ağırlayan Müftü Hüseyin Ankaralı, öğrencilerin bu duyarlı davranışından dolayı kendilerini kutladığını belirterek, "Öğrencilerimiz, İsrail'in zulmü karşısında yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimize harçlıklarıyla destek oldu. Öğretmenlerinin refakatiyle kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını bizlere teslim ettiler. Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla, toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturan minik yavrularımızın biz büyüklere örnek olmaları açısından Filistinli kardeşlerimize yardım eli uzatmaları oldukça manidar. Böyle anlamlı bir çalışmaya imza atan, kendileri küçük ama yürekleri kocaman olan minik yavrularımıza ve onlara bu duyguyu öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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