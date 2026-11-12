Karaman Jandarması, İhsaniye ilkokulunda öğrencilere kışlık kıyafet dağıttı

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı İhsaniye köyündeki ilkokulu ziyaret ederek öğrencilere kışlık kıyafet hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, okulda öğrencilerle bir araya gelerek çocuklara giyim malzemelerini hediye etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma personeli, çocuklarla sohbet ederek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Yapılan yardım, öğrenciler ve aileleri tarafından sevinçle karşılandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kamu kurumları ve vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, geleceğin teminatı olan çocukların eğitim hayatlarına destek olmak, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincini güçlendirmek amacıyla sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam edileceği ifade edildi.