Karaman Üreticileri Dolandırıcılara Karşı Uyarıldı

Türkiye'nin elma deposu şehirlerinden biri olan Karaman'da üreticiler yaklaşan hasat dönemi öncesi dolandırıcılara karşı uyarıldı.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bu yıl il genelinde 750 bin tonunun üzerinde rekor bir elma üretimi beklendiğini belirterek, yaklaşan hasat dönemi öncesinde üreticileri uyardı. Geçen yıl yaşanan asrın don felaketinin ardından bu yıl bereketli bir dönem geçirildiğini ifade eden Bayram, tüm meyve ve ürün çeşitlerinde olduğu gibi Karaman elmasında da rekor bir üretim yılına doğru ilerlendiğini söyledi.

Karaman'ın yaklaşık 16 milyon elma ağacıyla Türkiye'de birinci, üretimde ise ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Bayram, "Gezdiğimiz bahçelerde yaptığımız incelemeler doğrultusunda 750 bin tonun üzerinde elma üretimi bekliyoruz. Bu, Karaman açısından büyük bir rekor olacak. Şu ana kadar don, dolu veya benzeri herhangi bir doğal afet yaşamadık. Bu nedenle üreticilerimiz açısından güzel bir yıl geçiriyoruz" dedi.

"Üreticilerimiz ürünlerini güvenilir tüccarlara satmalı"

Elmanın bol olduğu dönemlerde kötü niyetli kişilerin piyasaya girebildiğine dikkat çeken Bayram, üreticilerin bir yıllık emeklerini dolandırıcılara kaptırmamaları gerektiğini vurguladı. Bayram, "Üreticilerimiz ürünlerini; vergi dairesine ve ticaret odasına kayıtlı, ticari geçmişi bilinen, bankalarla düzenli çalışan ve güvenilirliği konusunda şüphe bulunmayan tüccarlara satmalıdır. Mümkün olduğu kadar tanıdıkları ve güvendikleri kişilerle ticaret yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte bu konuda çeşitli duyumlar alıyoruz. Çiftçilerimizin bir yıllık emeğinin heba olmasını istemiyoruz. Bu nedenle üreticilerimizin ve müstahsillerimizin hassas davranarak ürünlerini gerçekten bu işi yapan, güvenilir ticaret erbabına satmalarını istiyoruz" diye konuştu.