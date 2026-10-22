Karaman Valisi Çiçek, 2026'da 171 projenin 47'sinin tamamlandığını açıkladı - Son Dakika
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Karaman Valisi Çiçek, 2026'da 171 projenin 47'sinin tamamlandığını açıkladı

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Karaman Valisi Çiçek, 2026\'da 171 projenin 47\'sinin tamamlandığını açıkladı
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Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 2026'da mahalli idarelerin yatırımları dahil 171 projenin 47'sinin tamamlandığını açıkladı. Çiçek, yatırımların toplam tutarının 51 milyar 992 milyon 749 bin lira olduğunu, diğer projelerin sürdüğünü belirtti.

Karaman'da 2026 yılında mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam 171 proje üzerinde çalışıldığı, bu projelerden 47'sinin tamamlandığı bildirildi.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında, Valilik Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonu'nda İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen yatırımlar ve devam eden projeler ele alındı.

Vali Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, 2026 yılında mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam 171 proje üzerinde çalışıldığını belirterek, bunlardan 47'sinin tamamlandığını söyledi. Diğer projelerin ise devam ettiğini ifade eden Çiçek, yatırımların toplam tutarının 51 milyar 992 milyon 749 bin lira olduğunu kaydetti.

Çiçek'in konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri söz alarak il genelindeki yatırımların gerçekleşme durumu ve devam eden projeler hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Kaynak: İHA
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