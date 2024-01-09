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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'den Gazetecilere Teşekkür - Son Dakika
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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'den Gazetecilere Teşekkür

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, gazetecilere teşekkür etti.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim\'den Gazetecilere Teşekkür
09.01.2024 - 13:54,
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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, dijital çağı yaşadığımız bu dönemde gazetecilik, haber ve bilgi kaynağına çabuk ulaşmak ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlarına sunma işini üstlenen zor şartlar altında icra edilen, önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Vali Sarıibrahim, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Sarıibrahim, mesajında, "Toplumun gözü, kulağı ve sesi olarak özveriyle, cesaretle ve tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden gazetecilik mesleğinin icra edilmesi takdire şayandır. Kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgilendirilmesi noktasında önemli görevler ifa eden basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin ortak görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Karaman'da ve ülkemizin dört bir yanında 7 gün 24 saat özveri ve gayretle çalışan bütün gazetecilerimizin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü tebrik ediyor, en derin sevgilerimi ve şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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