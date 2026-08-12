Karamürsel\'de Muhabire Saldırı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir haber sırasında saldırıya uğrayan muhabir adeta kendi haline terk edildi. Yüzü kanlar içerisinde kalıp yaralanmasına rağmen iddiaya göre olay yerindeki kimse muhabire yardım etmedi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde görevini yapmak üzere olay yerine giden muhabir Tayyar Öztoprak iki şahsın saldırısına uğradı. Olay yerinde bulunan onlarca kişinin gözlerinin önünde gerçekleşen saldırının ardından Öztoprak yaralandı. Olayın şoku ile ne yapacağını şaşıran muhabire ne sağlık, ne polis ekipleri iddiaya göre yardım etti. Yaralı halde dakikalarca yardım bekleyen muhabirin yüzüne 8 dikiş atıldı. Muhabir kendisine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Olayı anlatan Tayyar Öztoprak, "Kimse beni uyarmadı. Bir anda gelip onlarca kişinin önünde saldırdılar. Sert bir cisimle yüzüme vurdular. Olayın şoku ile ne yapacağımı şaşırdım. Üzerine gözaltına alınacağımı söylediler. Ne bir ambulans çağırdılar, ne de yardım ettiler. Olay yerinde bulunan görevlilerden hiç bir tanesi yüzüme bile bakmadı. Yaralı muhabir adeta kendi haline terk edildim. Olay yerinde hazırda bulunan sağlık ekibi bile yüzüme bakmadı. Takip ettiğim olay için gelmiş olabilirler ancak ben yaralı iken gelip en azından neyim olduğuna bakabilirlerdi" dedi.

Öte yandan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olayla ilgili yayınladığı açıklamada, "D100 Karayolu'nda meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili haber takibi yapmak üzere bölgeye giden meslektaşımız, görevini yerine getirdiği sırada iki kişinin yumruklu saldırısına maruz kalmış, yüzünden yaralanmıştır. Yüzüne 8 dikiş atılan muhabir, tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Darp edilen muhabirin yüzü kanlar içinde kalmasına rağmen, olay yerinde bulunan görevliler sağlık ekiplerini dahi çağırmamış, muhabir adeta kendi haline terk edilmiştir. Gazetecilerin görevi, kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Meslektaşımızın yalnızca gazetecilik görevini yaptığı için saldırıya uğraması kabul edilemez. Gazeteciye uzanan her el, toplumun haber alma hakkına uzanmıştır. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşımız Tayyar Öztoprak'a yönelik saldırıyı açıkça ve en sert şekilde kınıyoruz. Saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını ve yasal çerçevede en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Gazetecilerin görevlerini yaparken tehdit edilmesine, engellenmesine ve fiziksel saldırıya uğramasına asla izin verilmemelidir. Yetkilileri, gazetecilerin can güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya çağırıyoruz. Meslektaşımız Tayyar Öztoprak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak her şartda yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.