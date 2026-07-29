Karanfillerle anıldı: Tutku Burcu Köseoğlu için Kur’an-ı Kerim ve dua programı düzenlendi

Karabük'ün Yenice ilçesinde kısa süre önce yaşanan olayda dini nikahlı eşi tarafından hunharca katledilerek hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Tutku Burcu Köseoğlu için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlendi. Programa katılan Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, merhumenin anısını yaşatmak amacıyla evinin karşısında bulunan ve sağlığında sıkça vakit geçirdiği banka karanfil bıraktı.

Yenice'de düzenlenen anma programına Belediye Başkanı Sertaş Karakaş'ın yanı sıra vatandaşlar ve Köseoğlu'nun yakınları katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak merhume için dualar edildi.

Dua programının ardından Başkan Karakaş ve beraberindekiler, Tutku Burcu Köseoğlu'nun hayattayken sıkça vakit geçirdiği evinin karşısındaki banka karanfil bırakarak merhumeyi rahmetle andı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Karakaş, acılı aileyi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Merhumemize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim okunan Kur'an-ı Kerim'i ve yapılan duaları kabul eylesin. Mekanını cennet, makamını ali eylesin." dedi.

Toplumda sevgi, saygı, merhamet ve adalet duygularının hakim olması temennisinde bulunan Karakaş, benzer acı olayların bir daha yaşanmamasını dileyerek, her türlü şiddetin karşısında olduklarını ifade etti.