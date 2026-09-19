Karapınar\'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni protokol ve gazilerin katılımıyla yapıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılırken, öğrenciler tarafından Gaziler Günü'ne özel şiirler okundu. Törene Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı Topçu Albay Serkan Doğan, Belediye Başkanı İbrahim Önal, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Yıldızoğlu, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna mücadele eden gaziler anılırken, gazilerin fedakarlıkları ve toplumdaki önemine vurgu yapıldı.