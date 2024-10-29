Karapınar\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü münasebetiyle Karapınar Kaymakamlık makamında Garnizon Komutanı Albay Serdar Tavlayan ve Belediye Başkanı İbrahim Önal ile tebrikleri kabul etti. Tebrik töreninin ardından Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliklerde, Kaymakam Öztürk, Garnizon Komutanı Albay Tavlayan ve Başkan Önal, vatandaşlar, öğrenciler ve tüm katılımcıların bayramını kutladı.

Programda konuşma yapan Kaymakam Öztürk, "Cumhuriyetin kazanımlarına vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Öğrencilerin günün anlam ve önemine dair konuşmalarının ve şiirlerinin ardından düzenlenen koreografi gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Ödül töreni ve tören geçişiyle sona eren kutlama programı, coşkulu anlara sahne oldu. - KONYA