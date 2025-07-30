Karasu Çevre Yolu\'nda 12 Gün Trafik Kapatma Duyurusu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Çevre Yolu TOPÇA Köprüsü'nde D-100 Karayolu istikametinin, derz yapım çalışmaları sebebiyle 12 gün boyunca trafiğe kapatılacağını ve bu yöne giden trafiğin TOPÇA alt yolundan sağlanacağını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Karasu Çevre Yolu ya da D-650 Karayolu olarak bilinen önemli geçiş güzergahında derz yapım çalışmaları başlayacaktır. Bu nedenle TOPÇA Köprüsü'nden D-100 istikameti (D-650 Karayolu yani Karasu Çevre Yolu) 30 Temmuz Salı gününden itibaren çift şeritli olarak 12 gün boyunca trafiğe kapatılacaktır. Köprünün Küpçüler istikametinde trafik akışı sorunsuz şekilde işlemeye devam edecektir. Çalışmalar kapsamında D-100 istikametine gidenler için trafik akışı 12 gün boyunca trafik akışı yan yoldan sağlanacaktır. Belirtilen süre boyunca vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına Topça Kavşağı'nın altındaki güzergahtan ulaşımı yönlendireceğiz. Tüm sürücülerimizin bilgisine sunarız" denildi. - SAKARYA