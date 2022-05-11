Karasu'da festival gibi uygulama - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı nezdinde 81 ilde gerçekleştirilen Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Karasu'da da geniş bir uygulama yapıldı. Karasu Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen trafik etkinliğine belediye, jandarma ve emniyet birimleri ortak katılım sağladı. Etkinlik vatandaş tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Karasu- Adapazarı yolu TİGEM mevkiinde festival gibi bir uygulama gerçekleştirildi. Karasu Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen uygulamaya katılım geniş oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Belediyesi, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından ortak oluşturulan alanda tanıtım stantları kuruldu.

Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, daire amirleri ve müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve protokol üyeleri ile yolculuk eden vatandaşlar yer aldı.

Araçlar durduruldu, sürücü ve yolculara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sürücü ve yolcular, emniyet, jandarma ve zabıta standında yapılan tanıtımları ilgiyle takip etti. Etkinliğe katılan araç sürücüsü Zekeriya Fıçıcı, "Çok başarılı bir uygulama. Polis ve jandarmaya karşı ilgi ve sevgiyi arttıran bir çalışma. Güvenlik güçlerinin bizim iyiliğimizi düşündüklerini ortaya koyan bir uygulama" dedi.

Gayenur Avcı ise, "Bilgilendirme konusunda çok mutlu oldum. Tüm sürücülerin uyması gerekiyor. Durdurduklarında ne olacağını bilmiyordum. Görünce çok şey öğrendim" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Geçirdiği kaza sonucu emniyet kemeri kullanımına dikkat etmeye başladığını vurgu yapan İsmail Hakkı Topaloğlu da, "Kemer takmadım ve sıkıntı yaşadım. Artık ilçe içinde bile kemer takıyorum" şeklinde konuştu.

Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı da stantları tek tek gezerek, birimlerden ürün ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Panayır alanı gibi bir uygulama ile karşılaştıklarını belirten Helvacı, "Bu etkinlikte amaç, trafikte farkındalık oluşturmak. Yıllık bazda çeşitli trafik uygulamaları ile hem araç sürücülerine hem de yayalara yönelik çalışmalar yürütmekteyiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA