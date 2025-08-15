Karasu'da Palamut Sezonu Risk Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karasu'da Palamut Sezonu Risk Altında

Karasu\'da Palamut Sezonu Risk Altında
15.08.2025 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karasu balıkçıları olumsuz hava nedeniyle palamut sezonuna açılamadı, 1 Eylül bekleniyor.

Palamut av sezonu 15 Ağustos'ta başladı ancak Sakarya'nın Karasu ilçesindeki balıkçılar, olumsuz hava şartları sebebiyle Karadeniz'e açılamadı. Erken sezon açılışı bu yıl ilk kez uygulanmasına rağmen balıkçılar, 1 Eylül'ü beklemeye koyuldu.

Daha önce sadece olta ve çapari ile avlanmasına izin verilen palamutların, 15 Ağustos itibarıyla uzatma ağları ile avcılığı serbest bırakıldı. 12 metre altı teknelerin bu yıl ilk kez 15 Ağustos'ta denize açılmasına izin verilmesine rağmen Karasu'da bulunan bölge balıkçıları, Karadeniz'in dalgalı olması ve rüzgarlı hava sebebiyle sezonu açamadı. Hazırlıklarını yapan tekne sahipleri Sakarya Nehri'nde demirleyerek 1 Eylül gününü beklemeye başladı.

Karasu bölge balıkçılarından Seyit Sezer, "Çocukluğumuzdan beri balıkçılık yapıyoruz. Ayın 15'i olmasına rağmen fırtına dolayısıyla tekneyle denize açılamadık. Sakarya Nehri'nin ağzı tehlike oluşturduğundan böyle havalarda çıkmamız riskli oluyor. Balıkçı barınağımız yok. Ufak balıkçılar olarak rüzgarlı havada denize açılmamız riskli oluyor" dedi.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı ise, "15 Ağustos itibariyle 12 metre altı teknelerimizin av yasağı bitti. Fakat deniz şartları kötü olduğu için Karadeniz'e açılamadılar. Karadeniz'in bütün kıyılarında balıkçı barınakları varken Sakarya ilinde barınak olmayan ilçe Karasu. Bütün Karadeniz'de tüm 12 metre altı tekne balıkçıları denize açıldı. Fakat Karasu'da biz, Sakarya Nehri ağzındaki etkin dalgadan dolayı açılamıyoruz. Hava durumuna göre 10 gün süreyle böyle devam edecek. Bizim için sezonun erken açılması hiçbir işe yaramadı. Tekne sahipleri ve çalışanlar hapsolmuş şekilde bekliyorlar" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Denizcilik, Balıkçılık, sakarya, Ekonomi, Karasu, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karasu'da Palamut Sezonu Risk Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar

13:26
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
13:24
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
19:30
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
19:24
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
19:09
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
18:59
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
18:35
Fenerbahçe’ye piyango Diego Carlos, Neymar’ın takım arkadaşı oluyor
Fenerbahçe'ye piyango! Diego Carlos, Neymar'ın takım arkadaşı oluyor
18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
18:22
Konya’da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
Konya'da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
18:20
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 14:42:38. #7.12#
SON DAKİKA: Karasu'da Palamut Sezonu Risk Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.