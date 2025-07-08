Karasu\'da Yaz Denetimleri Artıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaz sezonuyla birlikte sahil kesiminde artan yoğunluk, emniyet güçlerini harekete geçirdi. Polis ekipleri, muhtemel hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla sahil hattında denetimlerini sıklaştırdı.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşların Karasu Sahili'ne olan ilgisi artarken, yaşanabilecek asayiş olaylarına karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sahil bölgesinde yaya devriye uygulaması başlatıldı. Görevli polis ekipleri, özellikle şüpheli görülen kişiler üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştiriyor. Güvenlik tedbirlerinin yaz sezonu boyunca aralıksız devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların da kalabalık ortamlarda kişisel eşyalarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - SAKARYA