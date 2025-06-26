Karasu Sahil Düzenleme Projesi'nde Son Durum - Son Dakika
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Karasu Sahil Düzenleme Projesi'nde Son Durum

Karasu Sahil Düzenleme Projesi\'nde Son Durum
26.06.2025 15:38  Güncelleme: 15:41
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karasu Sahili'nde vatandaşlarla buluşarak, önemli turizm projesinin detaylarını paylaştı. Proje ile bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karasu Sahili'nde vatandaşlarla buluştu. Kuzey bölgesi için merakla beklenen Sahil Düzenleme Projesi'nde gelinen son durumu açıklayan Alemdar, ilçenin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, ilçeleri karış karış gezerek vatandaşların nabzını tutuyor, mevcut hizmetlerin ve hayata geçecek projeler hakkında vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunuyor. Son olarak kuzey ziyaretleri gerçekleştiren ve Karasu'da vatandaşlarla buluşan Başkan Alemdar, ilçenin gelecek planlarını, yol haritasını ve hayata geçirilecek projeleri tek tek anlattı ve ilçenin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti. Karasu'nun turizmini atacakları güçlü adımlarla geleceğe taşıdıklarını ifade eden Alemdar, bölge turizmine can suyu olacak Karasu Sahil Düzenleme Projesi'nde gelinen son durumu anlattı.

Ayrıca çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve yakın zamanda Karasu, Kocaali, Kaynarca'da mavi bayrağın dalgalanacağını söyleyen Alemdar, sahil projesinde vatandaşın gölgelenip dinleneceği, balık tutacağı, yürüyüş, bisiklet yollarını kullanacağı alanların da hizmete sunulacağını söyledi. Sahil projesi ile ilgili son durumu aktaran Başkan Alemdar, "Karasu bizim göz bebeğimiz, şehrimizin vitrini. İlçemizin turizmini attığımız adımlarla geleceğe hazırlıyoruz. Karasu ilçemizin kendine özgü değerleri ve güzelliklerini korumak adına başlattığımız Karasu Sahil Düzenleme Projesi'nde her şey yolunda devam ediyor. Projemizin zemin işlemlerinde sona doğru yaklaştık. Peyzaj çalışmalarımız ile vatandaşlarımız yeşillikler içerisinde hoş vakit geçirmeleri için tamamlanıyor. Vatandaşlarımızın oturup soluklanabilmelerine ve Karadeniz'in müthiş manzarasını izlemeleri için kent mobilyalarımızın imalatları tamamlandı yakın zamanda montajını tamamlamış olacağız. Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, balık tutma alanları ve aydınlatma sistemleri ile Karasu'nun turizmine nefes olacak" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karasu Sahil Düzenleme Projesi'nde Son Durum - Son Dakika

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