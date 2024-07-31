Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) ve (Sera) OSB toplantıları gerçekleştirildi

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ADANA (İHA) – Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ile Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB müteşebbis heyet toplantıları, Vali Yavuz Selim Köşger, başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantılara Karataş Kaymakamı Necati Aktan, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş ile ilgili diğer yetkililer katıldı. Toplantılarda OSB'lerin mevcut durumu ve yapılacak çalışmalara ilişkin yol haritası ele alındı.

Toplantılarda kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Köşger, önemli projelerin Adana'nın üretim ve istihdamına çok ciddi katkı sunacağını belirterek organize sanayi bölgelerinin bir an evvel faaliyete geçmesi için yapılacak çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak tüzel kişilik kazanan Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve tek Su Ürünleri olma özelliğini taşıdığını belirten Köşger, diğer taraftan da Tarım ve Orman Bakanlığınca yatırım programına alınan topraksız tarım tekniği uygulaması ile modern seraların kurulacağı Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesinin altyapı yapım işinin 12 Ağustos'ta ihaleye çıkacağını hatırlatarak, tamamlandığında Karataş'taki OSB'lerin kentin ve ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Görüş alışverişiyle devam eden toplantılarda OSB'lerde yapılması gereken iş ve işlemlerin süratle tamamlanması konusunda çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı. Yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından toplantılar sona erdi. - ADANA