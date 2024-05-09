Karatay Belediyesi Emeklilere Piknik Programı Düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Karatay Belediyesi Emeklilere Piknik Programı Düzenledi

Karatay Belediyesi Emeklilere Piknik Programı Düzenledi

Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi, emekli konağı sakinleri için bir piknik programı düzenledi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da etkinliğe katılarak emeklilerle buluştu.

09.05.2024 11:20  Güncelleme: 11:26
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Kültürel ve sosyal alandaki proje ile hizmetleriyle vatandaşların hayatına dokunan Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçedeki 23 emekli konağından yararlanan çınarlara yönelik bir piknik programı düzenledi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da etkinliğe katılarak emeklilerle buluştu. Dostlarıyla keyifli bir gün geçiren Karataylı emekliler, piknik etkinliği dolayısıyla Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür ettiler.

Karatay Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Karatay Emekli Konakları sayesinde emeklilerin hem sosyalleşmesine hem de emekliliğin tadını çıkarmalarına önemli katkılar sağlıyor. Bu çerçevede Karatay Belediyesi, emekli konaklarından yararlanan vatandaşları piknik programında buluşturdu. Konya Kent Ormanı'nda düzenlenen piknik organizasyonuyla Emekli Konağı sakinleri, komşuları ve dostlarıyla keyifli bir gün geçirdiler.

Emekli konağı sakinlerimize yönelik etkinliklerimiz sürecek

Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca da bu güzel günde emeklileri yalnız bırakmadı. Karatay Emekli Konakları'nın birlik ve beraberliğin adresi olduğunu ifade eden Başkan Hasan Kılca, emeklilerin sosyal hayatını canlandırmak ve birlikte vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla pek çok proje yürüttüklerini söyledi. Emekli Konakları'ndan faydalanan emeklileri piknik organizasyonuyla bir kez daha bir araya getirdikleri için mutlu olduklarını belirten Hasan Kılca; "Karatay Belediyesi olarak sizleri çok seviyoruz. Her biriniz bizim büyüğümüz ve çınarlarımızsınız. Belediye olarak ilçemize ve insanımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Büyüklerimizle birlikte bu ve daha birçok etkinlik yapmayı önemsiyoruz. Büyüklerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz. Çünkü siz çınarlarımızın hayır duasını almak ve isteklerine cevap vermek bizleri de bir o kadar mutlu ediyor. Sizlerin talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür

Piknik organizasyonundan dolayı memnuniyetlerini dile getiren emekliler ise "Karatay Belediyesi'nin hizmetimize sunduğu emekli konakları sayesinde birçok etkinliğe ve programa katılıyoruz. Bizler için bu piknik de çok güzel oldu.. Arkadaşlarımızla, dost ve komşularımızla güzel bir gün geçiriyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya çok teşekkür ediyoruz" dediler. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karatay Belediyesi Emeklilere Piknik Programı Düzenledi - Son Dakika

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