Karatay Belediyesi Öz Kaynaklarıyla Beton Elemanları Üretiyor

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Konya'nın merkez Karatay ilçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl kurduğu Beton Elemanları Üretim Tesisi sayesinde önemli oranda tasarrufa geçti. Yıllık 300 bin metrekare kilit parke ve bordür üretme kapasitesine sahip tesis, bugüne kadar ilçeye 50 milyon lira üzerinde bir katma değer sağladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "Altyapı çalışmalarımızın en büyük gider kalemlerinden biri olan kilit parke ve bordür taşını kendimiz üretiyoruz. Bu sayede ilçemize çok daha hızlı ve kaliteli hizmet veriyoruz ve bu alanda maliyetleri de en aza indirerek ciddi oranda tasarruf sağlıyoruz. Biz belediye olarak bu tesislerimize hizmet üreten fabrikalar olarak bakıyoruz." dedi.

Karatay Belediyesi, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 123 bin metrekare arsa ve bin 551 metrekare de inşaat alanında yapımını tamamlayarak hizmet vermeye başlayan Karatay Belediyesi Beton Elemanları Üretim Tesisi sayesinde 1 yıldır altyapı çalışmalarında kullandığı tüm kilit parke ve bordür taşını kendisi üretiyor. Tatlıcak Mahallesi'nde kurulan tesis, yıllık 300 bin metrekare parke ve bordür üretimi kapasitesine sahip. Günlük bin 250 metrekare parke veya bin metretül de bordür üretebilen tesis, bin 551 metrekare kapalı depolama alanıyla adeta bir fabrika gibi çalışıyor.

Karatay Belediyesi tüm kilit parke ve bordürü kendi üretiyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Beton Elemanları Üretim Tesisi'nin kendileri için taşıdığı öneme dikkatleri çekti. Tesisin açıldığı günden bu yana gerçekleştirdiği üretim faaliyetlerini ve rakamları değerlendiren Başkan Hasan Kılca, tesisten elde edilen katma değer ve bunun Karatay Belediyesi ile ilçeye yansımalarıyla ilgili olarak da önemli bilgiler paylaştı. Hasan Kılca, Karatay Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla kurduğu tesisin belediyenin altyapı çalışmalarında büyük bir rol oynadığını belirterek; "Karatay'ımızın dört bir tarafında gerek merkezde gerekse merkeze uzak mahallerimizde uyguladığımız tüm kilit parkemizi ve bordürümüzü bu tesisimizde üretiyor, tüm yatırımlarımızı öz kaynaklarımızla sağlıyoruz. Bütçe dengemizi ve mali disiplini sağlamak adına bunu çok önemsiyoruz. Hem asfaltımızı hem de parke ve bordürümüzü kendi tesislerimizde üretiyoruz. Böylelikle daha çok, daha kızlı ve çok daha kaliteli hizmet üretiyor hem de bütçemize katkı sağlamış oluyoruz. Tesisimizi geçtiğimiz yıl açmıştık ve o günden bu yana geçen bir yıllık süreçte de 50 milyon lira gibi önemli bir oranda katma değer ürettik. Yine bu süreçte tesisimiz için aldığımız araç, cihaz, ekipman ve malzemelerimizi de amorti etmiş olduk. Burada yıllık 300 bin metrekare parke ve bordür üretimi yapılıyor. Günlük ise ortalama bin 250 metrekare parke ve bin metretül de bordür üretimi yapılabiliyor. Karatay Belediyesi üreten bir belediye bu amaçla aynı zamanda ürettiği ürünlerin standartlarının da yüksek olması için ciddi bir emek ve gayret sarf ediyoruz. Ürettiğimiz kilit parke, bordür ve asfaltımızı da bünyemizde oluşturduğumuz Kalite Kontrol Laboratuvarımızda kalite kontrolünden geçiriyoruz. Kalite kontrolünden geçmeyen hiçbir ürünümüzü de kullanmıyoruz. Karatay Belediyesi olarak üreten belediye vizyonuyla hareket etmeye ve yeni, özgün projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA