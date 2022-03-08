Karatay Belediyesinden Kadınlar Gününe özel program - Son Dakika
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Karatay Belediyesinden Kadınlar Gününe özel program

08.03.2022 15:55
Karatay Belediyesinden Kadınlar Gününe özel program

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın eşi Şerife Kılca'nın ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı gerçekleştirildi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın eşi Şerife Kılca'nın ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında Karatay Belediyesi kadın personeli ve Konya protokolünün eşleri Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen programda buluştu. Şerife Kılca, Şehit anneleri başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsur olduğunu aktaran Kılca, "Kadın, ailenin temel taşı, geleceği şekillendiren sevginin, şefkatin sembolüdür. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

"Kadınlarımıza yönelik etkinliklerimiz sürecek"

Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ise; Kadın Meclisi olarak kadınların güçlendirilmesi adına önemli adımlar attıklarını ve bu noktada çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kadınların bilgi, birikim ve tecrübelerinden istifade ettiklerini belirten Koçyiğit, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizle, kadınlara yönelik düzenlediğimiz kurslarımızla ve etkinliklerimizle kadınlarımızın kendilerini daha güçlü hissetmeleri adına onları her daim destekliyoruz. Kadınlarımızın daha fazla üretken ve mutlu olması için oluşturduğumuz farkındalıkları güçlü proje ve hizmetlerle ileriye taşıyamaya devam edeceğiz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Şerife Kılca ve Karatay Kadın Konseyi Başkanı Fazilet Koçyiğit programa katılanlara günün anısına hediyeler takdim ettiler. - KONYA

Karatay Belediyesinden Kadınlar Gününe özel program
Karatay Belediyesinden Kadınlar Gününe özel program

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Kaynak: İHA

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