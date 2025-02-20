Karatay Hobi Bahçelerinin Yeni Hak Sahipleri Belirlendi - Son Dakika
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Karatay Hobi Bahçelerinin Yeni Hak Sahipleri Belirlendi

Karatay Hobi Bahçelerinin Yeni Hak Sahipleri Belirlendi

Karatay Belediyesi, Hobi Bahçeleri için noter huzurunda kura çekimi yaparak yeni hak sahiplerini belirledi. Başkan Hasan Kılca, bahçelerin sosyal yaşamı destekleyeceğini ifade etti.

20.02.2025 15:10  Güncelleme: 15:12
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Konya'da Karatay Hobi Bahçelerinin yeni hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Karatay Belediyesi tarafından Saraçoğlu ve Karaaslan Mahallelerinde vatandaşlara doğayla iç içe bir yaşam sunmak amacıyla oluşturulan Hobi Bahçelerinin yeni hak sahipleri belirlendi. Karatay Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirilerek belediyenin YouTube kanalında canlı yayınlandı. Hobi Bahçelerinde hak sahibi olan vatandaşlar, parsel numaralarına göre bahçelerini kullanabilecekler. Parsellerin yeri için ilerleyen günlerde noter huzurunda bir çekiliş daha gerçekleştirilecek.

"Hobi Bahçelerimiz huzurlu bir yaşam alanı sunuyor"

Yeni hak sahibi vatandaşları tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karataylıların sosyal hayatlarına katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini aktardı. Sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini belirten Hasan Kılca, "Vatandaşlarımızın doğayla iç içe bir yaşam sürmelerini desteklemek ve kendi sebze-meyvelerini yetiştirme imkanı sunan Hobi Bahçelerimizin hak sahiplerini şeffaf bir süreç içerisinde belirledik. Parsel belirleme sürecini de yine noter huzurunda gerçekleştireceğiz. Hobi bahçelerimiz, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmanın yanı sıra, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen hemşehrilerimiz için de huzur noktası oluyor. Bahçelerimiz, sadece sebze ve meyve yetiştirme alanı değil, aynı zamanda bir sosyalleşme alanı olarak da hizmet veriyor. Vatandaşlarımız, burada komşularıyla tanışıp sohbet etme imkanı buluyor. Bu sayede Hobi Bahçelerimiz, parsel sakinleri arasında bir dayanışma ve paylaşım ortamı oluşturuyor. Hemşehrilerimizin Hobi Bahçelerimize gösterdiği yoğun ilgi bizleri çok memnun etti. Hak sahibi olan tüm hemşehrilerimize bahçeleri hayırlı olsun" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karatay Hobi Bahçelerinin Yeni Hak Sahipleri Belirlendi - Son Dakika

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