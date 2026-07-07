Karavan Festivali'nde Yazar Buluşması - Son Dakika
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Karavan Festivali'nde Yazar Buluşması

Karavan Festivali\'nde Yazar Buluşması
07.07.2026 10:21
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Bilecik'te düzenlenen festivalde Bozüyüklü yazarlar, okurlarıyla tanışma fırsatı buldu.

Bilecik'te düzenlenen Karavan Festivali'nde Bozüyüklü yazarlar okurlarıyla buluştu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı tarihi Kınık Köyü'nde düzenlenen Karavan Festivali, doğa ve kültürün yanı sıra edebiyatın da buluşma noktası oldu. Festival kapsamında kurulan kültür standında, Bozüyüklü yazarlar Ezgi Ateş Toprak, Gülşah Yüksel ve Ersin Şahin, kitapseverlerle bir araya gelerek eserlerini tanıttı.

Festival süresince yoğun ilgi gören stantta yazarlar, okurlarıyla birebir sohbet etme fırsatı bulurken kitaplarını imzalayarak samimi söyleşiler gerçekleştirdi. Her yaştan ziyaretçinin ilgi gösterdiği etkinlikte, kitapların birleştirici gücü Kınık Köyü'nün sıcak atmosferiyle buluştu. Sayfalar arasında kurulan dostluklar ve edebiyat üzerine yapılan sohbetler, festivale ayrı bir renk kattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karavan Festivali'nde Yazar Buluşması - Son Dakika

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