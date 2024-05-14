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Karayollarının iş makinesi Zap Suyu'na yuvarlandı: 3 yaralı

HAKKARİ - Karayolları Hakkari 114. Şube Şefliğine ait iş makinesinin yağışlardan dolayı kayarak Zap Suyu'na yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari- Van kara yolu üzerinde bulunan Erziki mevkiinde meydana geldi. Yağışlardan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybedilen Karayolları Hakkari 114. Şube Şefliğine ait iş makinesi Zap Suyu'na yuvarlandı. Bölgeye sevk edilen sağlık, belediye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.