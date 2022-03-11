Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

11.03.2022 13:05

Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı Erzincan'da kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan- Çağlayan beldesi yolunda meydana geldi. Feriz Mutlu idaresindeki 24 AAS 296 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüjdeki direğe çarparak yan yattı. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

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Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı Hafif ticari araç direğe çarparak yan yattı: 3 yaralı KARLI YOLDA KAYAN ARAÇ REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPARAK YAN YATTI 3 YARALI KARLI YOLDA KAYAN ARAÇ REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPARAK YAN YATTI 3 YARALI

Erzincan, Tragger, Kaza, kar, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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