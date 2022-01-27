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Kardan adama sokak ortasında 'sinekkaydı' tıraş - Son Dakika

Kardan adama sokak ortasında 'sinekkaydı' tıraş

27.01.2022 11:33
Kardan adama sokak ortasında 'sinekkaydı' tıraş

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir berber esnafı, işyerinin önüne yaptığı kardan adama önce saç ve bıyık yaptı, sonrasında ise ustura ile tıraş etti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir berber esnafı, işyerinin önüne yaptığı kardan adama önce saç ve bıyık yaptı, sonrasında ise ustura ile tıraş etti.

Ordu'nun özellikle yüksek kesimli bölgelerinde kar yağışı devam ediyor. Yurdun çeşitli noktalarında çileye dönüşen kar yağışı, Ordu'da ise vatandaşların eğlence aktivitesi oldu. Kumru ilçesinde Karacalı Mahallesi'nde berber esnafı olan Hakan Caldu da kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. İlçe merkezinde yer yer 60 santimetreye ulaşan kar yağışı sonrası, işyerinin önüne esnaf arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 2 metrelik kardan adam yapan Caldu, sonrasında ise bu kardan adama saç ve bıyık tasarladı.

Sokak ortasında kardan adama sinekkaydı tıraş

Yaptığı kardan adamın boynuna, normal müşterilere olduğu gibi havlu dolayan berber esnafı Hakan Caldu, eline aldığı ustura ile kardan adamı tıraş etti ve saçlarını taradı. Görenlerin şaşkına düştüğü ve tebessüm ettiği olay karşısında vatandaşlar, "Kardan adama sokak ortasında sinekkaydı tıraş yapılıyor, umarım kardan adam üşümez" yorumunda bulundu.

Berber esnafı Hakan Caldu, yıllardır insanların tıraş ettiğini ancak hayatında ilk kez kardan adam tıraşı yaptığını belirterek, "Dikkat çeksin diye böyle bir kardan adam tıraşı yaptık, insanlar da beğendi. Kar yağışı bizim buralarda çileye değil, eğlenceye dönüşüyor. Hatıra olsun diye böyle bir şey yaptık ve fotoğraf çekindik" dedi. - ORDU

Kardan adama sokak ortasında 'sinekkaydı' tıraş

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Hisarcık, Berber, Kumru, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kardan adama sokak ortasında 'sinekkaydı' tıraş - Son Dakika


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