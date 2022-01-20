Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler - Son Dakika

Elazığ'da bir grup arkadaş, bir parkta kardan ilginç bir çalışmaya imza attı. Kardan 2 minareli cami yapan arkadaşlar minarelere de ay yıldız yerleştirdiler.

Ülke genelinde kar yağışı etkisini gösterirken Elazığ'da vatandaşlar kardan hünerlerini sergileme fırsatı buldu. Kimi vatandaşlar ev yapıp içinde vakit geçirirken, bazıları da 2 minareli cami yaptı. Yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikte camiyi tamamlayan 2 arkadaş, daha sonra girişine de ahşap kapı yerleştirdi.

Minareye Türk bayrağı da asılırken, kardan cami görenlerin ilgisini çekti. - ELAZIĞ