KARDEMİR bu Ramazan da ihtiyaç sahiplerini unutmadı - Son Dakika

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) tarafından Ramazan'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere bağışlanan bin 650 gıda kolisi, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

Gerek bölge ekonomisi gerekse ülke ekonomisi için sosyal sorumluluk projeleri ile ön plana çıkan KARDEMİR, bu yıl da kumanya bağışını yineledi.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada, "Bölgenin en önemli istihdam ve üretim merkezlerinden biri olan şirketimiz, çalışanlarımıza verilen Ramazan kolilerinin yanı sıra Yönetim Kurulumuzun kararı ile bu sene de bağışta bulunma kararı aldı. Şirketimiz ve Karabük Valiliği koordinasyonunda planlanan Ramazan Kumanyası Bağışı projesi bünyesinde, bugün 1650 adet kolinin teslimatını gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolilerimizin ulaştırılmasında rol üstlenen Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK