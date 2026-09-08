KARDEMİR’in gıda zehirlenmesi iddialarına yanıtında ürünler kodekse uygun çıktı - Son Dakika
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KARDEMİR’in gıda zehirlenmesi iddialarına yanıtında ürünler kodekse uygun çıktı

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KARDEMİR, 29 Ağustos 2026'da bazı çalışanların sağlık şikayetleri üzerine yapılan incelemelerde, ürünlerin Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olduğunu ve zehirlenme iddialarını doğrulayacak bulguya rastlanmadığını açıkladı. Şirket, sürecin yakından takip edildiğini ve çalışan sağlığının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş, 29 Ağustos 2026'da bazı çalışanların yaşadığı sağlık şikayetlerine ilişkin yapılan incelemelerde, incelenen ürünlerin Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, çalışanların yaşadığı sağlık şikayetlerinin ardından şirket tarafından Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletilen bilgi, belge ve numunelerin incelendiği belirtildi.

Laboratuvar sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin paylaşıldığı açıklamada, incelenen ürünlerin Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan zehirlenme iddialarını doğrulayacak herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin şirketin en önemli önceliği olduğu vurgulanan açıklamada, sürecin yakından ve titizlikle takip edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KARDEMİR’in gıda zehirlenmesi iddialarına yanıtında ürünler kodekse uygun çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARDEMİR’in gıda zehirlenmesi iddialarına yanıtında ürünler kodekse uygun çıktı - Son Dakika
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