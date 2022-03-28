Kardeş şehir Budva'dan Bodrum'a anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Kardeş şehir Budva'dan Bodrum'a anlamlı ziyaret

28.03.2022 12:51
Kardeş şehir Budva'dan Bodrum'a anlamlı ziyaret

Karadağ'ın Budva şehri ile Bodrum kardeş şehir olma yolunda ilerlerken Karadağ'dan gelen heyet Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti.

Karadağ'ın Budva şehri ile Bodrum kardeş şehir olma yolunda ilerlerken Karadağ'dan gelen heyet Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti.

İş insanı Bülent Kaya'nın girişimleriyle Bodrum'la Budva şehri kardeş olma yolunda ilerlerken Karadağ'dan gelen heyet iyi niyet göstergesi olarak Budva Belediyesi tarafından gönderilen plaketler Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanını Ahmet Aras'a taktim ettiler.

Bodrum'la kardeş şehrimizdir

İş insanı, Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı, Turizmci Bülent Kaya'nın öncülüğünde Karadağ'dan Bodrum'a gelen Karadağ Yatırım Ajansı Müdürü yardımcısı ve Bakan Vekili Mladen Grgiç, Karadağ Yatırım Ajansı müdürü Andrej Lakiç, Prava Crna Gora Budva parti Başkanı Aleksandar Franeta, Prava Crna Gora üyesi Lijesevic Luka Bodrum'un tarihi ve kültüren bölgelerini gezdi. Bir takım temanslarda bulunacak olan heyet ilk olarak Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ı makamında ziyaret etti. Plaket taktim eden heyet Bodrum'un yapısına hayran olduklarını açıkladı. Ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret eden Budva heyeti, Budva Belediyesi tarafından iyi niyet göstergesi amaçlı plaket ve bir takım hediyeler taktim edildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Bodrum'un simgesel hediyelerini heyete taktim ederek Budva ile kardeş şehir olunması kendisini heyecanlandırdığını belirtti. - MUĞLA

Kardeş şehir Budva'dan Bodrum'a anlamlı ziyaret
Kardeş şehir Budva'dan Bodrum'a anlamlı ziyaret
Kardeş şehir Budva'dan Bodrum'a anlamlı ziyaret

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Bülent Kaya, Ahmet Aras, Karadağ, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kardeş şehir Budva'dan Bodrum'a anlamlı ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeş şehir Budva'dan Bodrum'a anlamlı ziyaret - Son Dakika
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