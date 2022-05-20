Kardeşinin otomobilini üzerine aldı, evine haciz geldi - Son Dakika
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Kardeşinin otomobilini üzerine aldı, evine haciz geldi

20.05.2022 10:24
Kardeşinin otomobilini üzerine aldı, evine haciz geldi

Adana'da ehliyeti olmayan kadın, üzerine aldığı kardeşinin otomobili ölümlü kazaya karışınca evine haciz geldiğini söyledi.

Adana'da ehliyeti olmayan kadın, üzerine aldığı kardeşinin otomobili ölümlü kazaya karışınca evine haciz geldiğini söyledi. Yaşlı kadın, "Ehliyetim bile yok. Kardeşime iyilik yaptım, sonu bu oldu" dedi.

Kocası hayatını kaybeden Dursun Doğan (60), eşinden kalan emekli maaşı ile geçimini sürdürdüğünü belirterek, "Bundan 7 yıl önce kardeşim 'Otomobil aldım ancak benim borcum var. Bu otomobili sen üzerine alır mısın?' dedi. Ben de kardeşim olduğu için kabul ettim. Benim ehliyetim bile yok. Ben otomobil kullanmasını bilmem. Kardeşim otomobili aldıktan 3 yıl sonra oğlu kaza yapıp bir kadına çarpmış. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş. Ben de bunu ifade için polis merkezine çağrıldığımda öğrendim. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Daha sonra karşı taraf hem sürücüyü hem de otomobilin ruhsat sahibini mahkemeye vermiş. Mahkeme 127 bin lira tazminata hükmetmiş. Bunun yarısını, ben yarısını da sürücü yani yeğenim ödeyecekmiş" dedi.

Doğan, bu cezayı öğrendikten sonra kardeşinin yanına gittiğini ancak parayı ödemediğini belirterek şöyle devam etti:

"Ben kardeşime bir iyilik yaptım ama karşılığında kötülük buldum. Kardeşim tazminatı ödemiyor. Benim bütün hisseli arazilerime, hesaplarıma bloke konuldu. Ayrıca evime de haciz çıkardılar. Benim 63 bin 500 lirayı ödeyecek gücüm yok. Bu nedenle haczi de kaldıramıyorum. Her an eşyalarımız haczedilecek diye bekliyorum. Benim hiçbir alakam olmazken mağdur oldum. Kardeşim bana sırtını çevirdi, ben yetkililerden yardım bekliyorum. Ben sadece kağıt üzerinde otomobilin sahibiyim, kazayla hiçbir alakam yok." - ADANA

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Kaynak: İHA

Dursun Doğan, Otomobil, Emekli, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kardeşinin otomobilini üzerine aldı, evine haciz geldi - Son Dakika


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