Kardeşler Kışın Kar Üzerinde Güreş Yaptı - Son Dakika
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Kardeşler Kışın Kar Üzerinde Güreş Yaptı

Kardeşler Kışın Kar Üzerinde Güreş Yaptı

Artvin'de iki kardeş kışın soğuk havasında kar üstünde güreş yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

04.03.2025 09:15
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Artvin'de iki kardeş, kışın soğuk havasına aldırış etmeden kar üzerinde güreş tutarak eğlenceli anlar yaşadı. İstanbul'u terk ederek köye yerleşen aile, çocuklarının doğal ortamda daha zinde olduklarını belirtiyor.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Karşıköy Köyü'nde Ebubekir (8) ve Hamza (11) Uyumaz kardeşler, karla kaplı alanda giysilerini çıkarıp güreş yaparak keyifli bir antrenman gerçekleştirdi. Güreş eğitimi alan Ebubekir'e, ağabeyi Hamza antrenmanlarında eşlik etti. Kar yağışını fırsat bilen kardeşler, beyaz bir minder olan karın üzerinde kozlarını paylaştı.

Melek ve Resul Uyumaz çifti, yıllar önce İstanbul'da evlendikten sonra, Resul Uyumaz'ın memleketi Artvin'in Borçka ilçesi Karşıköy'e yerleşti. Üç çocuk sahibi aile, geçimini çay, fındık ve hayvancılıkla sağlıyor. Köyde yaşamaktan son derece mutlu olan aile, çocuklarının doğal ortamda daha sağlıklı ve zinde olduklarını ifade ediyor.

Çocuklar, okullarında olduğu gibi spor, bilim ve sosyal yaşamda da oldukça başarılı. Aile, bu başarıyı köy yaşamına ve doğal beslenmeye bağlıyor. Kardeşler, karalahana, mısır ekmeği yiyip kestane balı tüketiyor.

Köyde yaşamaktan oldukça mutlu olan aile, çocuklarının hiçbir konuda mahrum kalmadığını hatta köy hayatını avantaj olduğunu iddia ediyor.

Hamza Uyumaz, köy yaşamının hem fiziksel hem de zihinsel açıdan büyük katkı sağladığını ifade ederek "Sağlıklı beslenme ve doğal yaşam bizim için çok önemli. Ayrıca Teknofest'in 81 ilde kurduğu 'Dene Yap Okulu'na seçildim. Burada eğitim aldım. Şu an üzerinde çalıştığım projenin ise ilaç hatırlatma bilekliği" dedi. Hamza, gelecekte sağlık alanında yenilikler yapmak istediğini belirtti.

Baba Resul Uyumaz, uzun yıllar köyde yaşadıktan sonra, bölgedeki baraj nedeniyle İstanbul'a göç ettiklerini ancak geri dönerek köyde yaşamaya karar verdiklerini söyledi. Uyumaz "Köyde yaşamayı seviyorum, burada mutluyuz. Çocuklarım burada okuyorlar. Bizim okuduğumuz köy okulunda okuyorlar. Köyde yaşıyoruz diye hiçbir zaman mahrumiyet yaşatmadık. Çocuklarımız kar üzerinde antrenman yapıyorlar, vücutları gelişiyor, daha zinde oluyorlar" dedi.

Anne Melek Uyumaz ise İstanbul'da doğduğunu ancak eşinin yanında köy hayatına adapte olduğunu belirterek "Hayat bizi zorlasa da el birliğiyle yaşamaya devam ettik. Çocuklarımın okul hayatları devam ederken ben de fakültemi tamamlamaya çalışıyorum. Bir çocuğum Teknofest'te, diğeri ise güreşle ilgili başarıya ulaşacak inşallah" diye konuştu.

Genç yaşta gösterdikleri azim ve dayanışma ile dikkat çeken kardeşler, hem spor hem de bilimsel projeleriyle örnek teşkil ediyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kardeşler Kışın Kar Üzerinde Güreş Yaptı - Son Dakika

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